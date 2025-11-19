Chorreras, en la milla fronteriza, está a un paso de convertirse en pueblo fantasma

La comunidad de Chorreras, ubicada dentro de la milla fronteriza, en San Carlos, Alajuela, está cerca de convertirse en un pueblo fantasma.



Un tribunal ordenó su demolición total como consecuencia de la extracción ilegal de oro en zonas cercanas (ver video adjunto de Telenoticias).



La cuenta regresiva para las 87 familias de Chorreras, en Cutris, ya inició.



El plazo para que sus ocupantes abandonen ese lugar de manera voluntaria vence este 22 de noviembre, después de esa fecha las autoridades deberán proceder con la demolición de todo el pueblo.



Cerca de 70 casas, construidas con tablas, serán destruidas.



Pero la orden de demolición no solo pesa sobre las viviendas de Chorreras, también contra otras estructuras como su escuela, que fue clausurada por el Ministerio de Educación Pública desde setiembre.

Las misas tampoco se volverán a celebrar en la humilde capilla y los animales que pastan a la orilla del río San Juan van a ser decomisados.

Por años, la comunidad de Chorreras creció a vista y paciencia de las autoridades: tienen luz y agua, incluso, algunos de los vecinos adquirieron sus terrenos cuando fueron entregados por el hoy inexistente Instituto de Desarrollo Agrario (IDA).

Fue a raíz de la llegada masiva de coligalleros a Crucitas que empezaron los problemas en la zona.

El Juzgado Penal de San Carlos dictó la orden de desalojo bajo la causa 000857-0306-PE por presunto delito de invasión de área de conservación, esto tras un informe remitido por SINAC este año. El caso se sigue contra ignorado y ningún vecino fue llamado a testificar pese a que estaban identificados.

El destino de los cerca de 300 vecinos de Chorreras es incierto y no serán reubicados, por lo que la situación requirió la intervención de las autoridades locales.

La orden de demolición será ejecutada por la Municipalidad de San Carlos, entidad que reconoció que Chorreras, al igual que Crucitas, sufre los estragos de la extracción ilegal de oro.

En la entrega de este jueves: la escuela de Chorreras fue cerrada y 60 estudiantes acumulan meses sin recibir lecciones.