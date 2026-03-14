Choques saturan a la Policía de Tránsito: País registra un accidente cada siete minutos

Cada choque que ocurre en carretera no solo deja daños materiales, presas y tensión entre conductores, sino que también pone a prueba la capacidad de respuesta de la Policía de Tránsito.

En Costa Rica se atienden entre 6.000 y 6.500 accidentes de tránsito al mes, lo que equivale﻿ a un promedio de un accidente cada siete minutos en las carreteras nacionales.﻿

Sin embargo, la Policía de Tránsito cuenta actualmente con solo 700 oficiales para atender toda la red vial del país.

Mientras una parte del personal responde a emergencias provocadas por colisiones, otros oficiales deben cubrir operativos por exceso de velocidad, controles de alcoholemia, restricción vehicular y distintos dispositivos preventivos.

Esto obliga a que la misma fuerza policial se divida entre atender accidentes y tratar de evitar que ocurran más.

Cuando la cantidad de casos supera la capacidad de respuesta inmediata, la espera se convierte en parte del problema. La propia Policía de Tránsito reconoce que, en algunos escenarios, la atención de una colisión o accidente puede tardar hasta dos horas.

Ante este panorama, la institución ha intentado reforzar su capacidad operativa. Entre 2023 y 2024 se incorporaron 100 nuevas plazas, y a finales de 2025 se aprobó la apertura de otras 100 más.

﻿Actualmente, la Policía de Tránsito busca﻿ ocupar 120 plazas adicionales, con el objetivo de aumentar la cantidad de oficiales disponibles en las carreteras del país y mejorar los tiempos de atención.