Choque provoca congestionamiento vial en puente Juan Pablo II

Una conductora que viajaba en contra vía chocó con un camión la madrugada de este jueves sobre el puente Juan Pablo II, en la ruta que conecta Alajuela con San José.

El accidente ocurrió cerca de las 3:30 a. m., cuando una conductora que manejaba en sentido contrario —desde San José hacia Alajuela— impactó de frente contra un camión que circulaba correctamente sobre el puente Juan Pablo II.

Según informó la Cruz Roja Costarricense, la mujer fue trasladada en condición urgente al Hospital México con una lesión importante en una de sus extremidades inferiores. Aunque en un inicio se reportó que estaba prensada dentro del vehículo, los socorristas confirmaron que no fue necesario utilizar equipo de rescate para liberarla.

La colisión provocó el cierre total del paso durante aproximadamente dos horas y media. A primeras horas de la mañana, solo un carril fue habilitado, lo que generó una fuerte congestión vehicular en dirección hacia San José y afecta vías cercanas como las que conectan con La Pozuelo, La Uruca y los accesos al Hospital México.

Agentes de la Policía de Tránsito permanecen en el sitio mientras se realizan las diligencias correspondientes y se coordina el retiro del camión involucrado. Las autoridades hicieron un llamado a los conductores para mantener la calma y conducir con precaución ante el colapso vial en la zona.

El caso se encuentra bajo investigación para determinar las causas por las que la conductora circulaba en sentido contrario.