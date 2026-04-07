Choque mortal provoca congestionamiento vial sobre puente Juan Pablo II

Un motociclista murió la madrugada de este martes tras un aparatoso accidente de tránsito ocurrido sobre el puente de la rotonda Juan Pablo II, en La Uruca, lo que ha generado un fuerte congestionamiento vehicular en la zona.



El hecho se registró a las 5:56 a.m., cuando, por razones que aún no han sido esclarecidas, la motocicleta chocó contra el carro en el sentido Alajuela hacia San José. Producto del impacto, el conductor de la moto murió en el sitio (ver video adjunto en la portada).



Los agentes judiciales ya realizaron el levantamiento del cuerpo, lo que obligó al cierre parcial de la vía y provocó largas presas. Aunque el tránsito ya fue habilitado, la afectación persiste debido a la acumulación de vehículos.



En el sentido Alajuela-San José, la circulación comienza a normalizarse de forma paulatina; sin embargo, aún se reportan filas considerables. En dirección contraria, de San José hacia Alajuela, la situación es más complicada, con tránsito denso en sectores como Circunvalación, la conexión hacia la General Cañas y alrededores de La Uruca.



La presencia de oficiales de la Policía de Tránsito intenta regular el flujo vehicular, pero la alta carga de automotores mantiene congestionada la zona, especialmente hacia sectores como La Sabana y las cercanías del Hospital México.



A esto se suma la obstrucción de uno de los carriles a la altura del restaurante Denny’s, debido a un tráiler estacionado, lo que agrava aún más la situación.



Las autoridades recomiendan a los conductores salir con tiempo, manejar con precaución y, en la medida de lo posible, optar por rutas alternas, aunque advierten que estas también presentan saturación.



Se prevé que el congestionamiento se mantenga durante parte de la mañana.





