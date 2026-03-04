Choque en monumento de León Cortés causó millonario daño a sistema de semáforos

El sistema de semáforos dañado durante un accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este miércoles en Mata Redonda de San José tiene un costo aproximado de $30.000; es decir, unos ¢14 millones.

La cifra la dio a conocer el jefe de Semáforos del Ministerio de obras Públicas y Transportes (MOPT), Diego Rugama, en una declaración remitida a la prensa tras el incidente vial, que dañó parte del monumento al expresidente León Cortés.

"El día de hoy en el cruce de León Cortés ahí en Sabana hubo un accidente de un vehículo contra la estructura de semáforos en la cual también se encontraba el control y todo el tema de las comunicaciones de ese sistema. Se están valorando los daños, aproximadamente estamos hablando de unos $30.000. Habría que probar el control para ver si alguna de las tarjetas sigue funcionando", explicó el funcionario.

Cuadrillas de la cartera valorarán la escena en el transcurso de la mañana, con el objetivo de, por ejemplo, valorar si es posible hacer una nueva base de concreto sobre la cual se pueda instalar otra vez el sistema.

Una posibilidad más que se maneja es la de instalar semáforos aéreos, pero ello depende del tipo de postes que se tengan en el lugar; situación que ahora deberá ser analizada.

Rugama enfatizó que se busca alcanzar una solución lo más pronto posible, aunque no descartó que ello se logre hasta el jueves.

El lugar del accidente es clave en el acceso a la capital, pues este conecta con la autopista General José María Cañas, por la cual a diario circulan decenas de miles de conductores.