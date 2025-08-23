Choferes dejarán de pagar peajes en Alajuela y Naranjo por esta razón

A partir de septiembre, los conductores dejarán de pagar los peajes ubicados en Alajuela y Naranjo, según confirmó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

La decisión responde a las constantes quejas de los usuarios por las presas generadas en la autopista General Cañas, especialmente en el sector de Alajuela. En ese caso, la suspensión del cobro será de manera indefinida.

Por otra parte, el peaje de Naranjo también será eliminado en septiembre, como parte de los ajustes relacionados con el proyecto de ley para la construcción de la nueva carretera San Ramón.

El MOPT indicó que estas medidas buscan mejorar la fluidez vehicular y responder a las necesidades de los conductores que transitan diariamente por estas rutas clave del país.