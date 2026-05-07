Choferes califican como "golpe al bolsillo" aumento de más de ₡100 en combustibles

Algunos conductores consultados por Telenoticias consideran como un "golpe al bolsillo" el más reciente incremento en los combustibles.

"Me parece increíble. Para mí que hago Uber es notable el incremento", dijo Cherry Castro.

Los combustibles subieron más de ₡100 con el más reciente ajuste publicado en el diario oficial La Gaceta.



El aumento más fuerte fue en el diésel, que subió ₡151 por litro. Por su parte, la gasolina súper aumentó ₡101 por litro; y la regular, ₡120.

Así las cosas, el precio del litro quedó de la siguiente manera:

​Súper: ₡733.

Regular: ₡748.

Diésel: ₡716.

"No estaba enterado. Uno que la anda pulseando es más complicado. Es muy duro", mencionó Alfonso Vega.﻿

El ajuste responde al impacto que percibe el país por el conflicto en Medio Oriente.