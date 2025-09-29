“Chinche besador”: ¿Hay casos en Costa Rica de la enfermedad que se propaga en EE. UU.?

El Ministerio de Salud contabiliza en Costa Rica, hasta la semana 35 de este año, 24 casos positivos de la enfermedad de Chagas, provocada por el parásito Trypanosoma cruzi, que es transmitido por un insecto conocido como “chinche besador”.

Teletica.com hizo la consulta a la autoridad sanitaria a raíz de que este padecimiento se ha propagado de forma importante en países como Estados Unidos, donde se ha detectado en 32 estados, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Con ese panorama, ahora el territorio norteamericano está en el mapa de zonas endémicas de Chagas, junto a 21 naciones latinoamericanas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que “en el mundo hay más de siete millones de personas, la mayoría en América Latina, que están infectadas”.



Salud explicó a este medio que “Costa Rica es un país de baja incidencia de enfermedad de Chagas”, tal y como lo muestran los datos. Por ejemplo, el año pasado se reportaron 39 casos, una tasa de 0,40 por cada 100 mil habitantes. El 2023 es el que más diagnósticos acumuló, con 42; seguido del 2021, cuando se hallaron 41 (ver gráfico adjunto).

El insecto transmisor suele vivir en grietas de paredes, colchones y techos de las casas.



Salud subrayó que la prueba de tamizaje se realiza en los bancos de sangre de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), donde se registra un porcentaje promedio de positividad menor al 0,1%.

De acuerdo con la Clínica Mayo, la enfermedad de Chagas puede ser breve y repentina (aguda) o convertirse en un trastorno crónico. En la fase aguda, que dura semanas o meses, generalmente no se presentan síntomas. Si los hay, suelen ser leves y se quitan solos: hinchazón en el sitio de la infección, fiebre, fatiga, dolores de cuerpo, hinchazón de los párpados, dolor de cabeza, pérdida del apetito, náuseas, diarrea, entre otros.

En la fase crónica, el Chagas puede manifestarse con latidos irregulares, insuficiencia cardíaca, paro cardíaco repentino, dificultad para tragar por el agrandamiento del esófago, dolor estomacal o estreñimiento por el agrandamiento del colon. Estos síntomas pueden aparecer de 10 a 20 años después de la infección inicial, o no hacerlo nunca.

En territorio nacional, los datos reflejan que los diagnósticos agudos rondan entre uno y tres al año, mientras que la mayoría de casos responde a fase crónica de la enfermedad; es decir, personas que la adquirieron hace años y nunca tuvieron síntomas, pero cuando van a donar sangre se hacen la prueba y sale positiva.