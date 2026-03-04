Chaves insistirá a Trump que Costa Rica "merece trato diferenciado" en aranceles

Aunque no negociará directamente tarifas de aranceles con su homólogo estadounidense, Donald Trump, el presidente Rodrigo Chaves sí le insistirá en que Costa Rica "merece un trato diferenciado y bastante mejor que los otros países".

Así lo hizo ver el mandatario en su conferencia de prensa semanal, este miércoles, donde recordó que acudirá a la cumbre regional convocada por el republicano y a la que, destacó, solo invitaron a ocho países. A la cita irá acompañado de la presidenta electa, Laura Fernández.

Tras una consulta del diario La Nación sobre la posibilidad de pedir que se excluya a la industria de dispositivos médicos del aumento prometido en las tarifas, Chaves aclaró que el encuentro es para tratar "temas de seguridad, migración y otros que no estoy en capacidad de comentar".

Sin embargo, pese a que no entrará en detalles, los aranceles sí se pondrán sobre la mesa.

"Yo no voy a hablar de esto con el presidente Trump. Yo voy a decirle al presidente Trump que tratar a países diferentes de manera igual, es inconveniente para los intereses de los Estados Unidos y para 'elementos de justicia'. Y que tratar a países iguales de manera diferente, es también contrario a los intereses de los Estados Unidos. Que Estados Unidos tiene que seguir diferenciando entre los países buenos, que colaboran, que tienen los valores correctos, donde hay gente fregadilla a los que ya les han quitado visa aquí en Costa Rica, para irlos señalando; y los países que no colaboran con los objetivos comunes de paz y tranquilidad en el hemisferio.

"Y ahí cae el tema de las tarifas, de la seguridad, ahí entra todo... Y esa va a ser nuestra propuesta: Costa Rica es diferente, es mucho mejor y, por tanto, merece un trato diferenciado y bastante mejor que los otros países, sin entrar que la tarifa a esta cosa, de productos biomédicos, cuál banano, cuál agricultura, etc. Después, para eso tenemos un gran equipo en COMEX, que vayan a conversar sobre los aspectos específicos", explicó el mandatario desde Casa Presidencial.

Trump anunció, luego de la sentencia de la Corte Suprema contra su política comercial, que no iba a bajar la guardia y que los aranceles que imponía serían reemplazados por un gravamen generalizado del 10%. Durante el fin de semana dijo, nuevamente, que los aumentaría al 15%.



La posición de Chaves va de la mano con la del ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, quien sostuvo, en entrevista con Teletica.com, que “a los amigos especiales se les debería considerar de manera especial”, sobre todo porque “desde Costa Rica se salvan vidas de norteamericanos” con la fabricación de dispositivos médicos.