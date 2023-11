Chancero que vendía lotería a sospechoso: "Una vez pegó ₡65 millones y otra ₡140 millones"

“Me debía muchos millones y no me pagaba. Entonces yo lo amenacé, diciéndole que si no me pagaba lo iba a denunciar al banco, entonces él me contra amenazó. Me dijo que me iba a denunciar con un amigo que tenía en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), pero entonces no me pagó y le empezó a comprar lotería a otros chanceros”, contó.