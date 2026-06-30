Cercanías del aeropuerto Tobías Bolaños están llenas de basura

El panorama en las cercanías del Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños es triste: personas con poca educación ambiental dejan todo tipo de desechos.



Quienes viven en los alrededores o caminan por esa zona lamentan mucho la situación.



Muchos disfrutan de pasar un buen momento en ese punto, pero no todos se llevan la basura que generan (ver video adjunto).



"Los vecinos pedimos a quienes visitan la zona que, por favor, se lleven la basura que generan y no nos dejen sucio el lugar que durante tantos años hemos cuidado", expresó Ricardo Ballestero, vecino de Pavas.



Desde la Municipalidad de San José hacen un llamado para que esto se acabe y así no afectar a todo el cantón.



"Pedimos a la población no generar residuos, ya que durante la época lluviosa la situación en los sistemas de alcantarillado se complica", indicaron en el gobierno local.



Confían en que pronto todo esté limpio por el bien de la comunidad.



