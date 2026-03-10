Cerca de 8 mil heredianos estarán sin agua este jueves por trabajos de mantenimiento

Cerca de 8.000 personas en San Rafael de Heredia estarán sin servicio de agua potable este jueves.



La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) informó que se realizará el lavado de la planta potabilizadora de Río Segundo, entre las 7 a. m. y la 1 p. m.

Según explicó la entidad, el procedimiento busca garantizar la calidad y potabilidad del agua suministrada en la zona.

Los sectores afectados serán los siguientes:

Centro : tanque Chamaco, calle Mata de Plátano, urbanización La Quinta, calle Nueva, urbanización La Alameda.

Los Ángeles: Centro, calle Murillo, Las Monjas, Policía Turística, calle EBAIS, Fábrica de Hongos, Añoranzas, calle Lobos, La Honguera, calle Hernández, Licorera Lilo, Pollos El Monte, Equestrian Estates, calle Vargas, Bar Pontevedra, Colegio Nueva Generación, Condominio Bello Verde, calle La Saca.

La ESPH recordó que toda la información sobre los trabajos programados, así como los mapas de afectación, se encuentra disponible en su sitio web oficial (www.esph-sa.com). Además, los usuarios pueden realizar consultas al número 2562-3774.