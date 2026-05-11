Cerca de 100 mil personas estarán sin agua este martes en Heredia y San Rafael

Cerca de 110 mil personas se verán afectadas por suspensiones programadas en el servicio de agua potable este martes 12 de mayo en los cantones de Heredia y San Rafael, informó la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

La principal afectación se registrará en el cantón central de Heredia, donde se realizará el mantenimiento del pozo Malinches, trabajos que habían sido reprogramados luego de la afectación ocasionada por un tornado semanas atrás.

Según detalló la ESPH, la suspensión en Heredia se extenderá desde las 7 a. m. hasta la 1 p. m. y afectará a aproximadamente 101.608 personas.

Entre las comunidades impactadas se encuentran El Progreso, La Palma, Zumbado, Santa Inés, Cubujuquí, el casco central de Heredia, San Francisco, Los Ángeles, Corazón de Jesús, Barrio Fátima, Jardines Universitarios, la Universidad Nacional (UNA), así como sectores cercanos al Estadio Rosabal Cordero, Palacio de los Deportes y Residencial Verolis, entre otros.

De manera paralela, en el cantón de San Rafael se llevará a cabo el lavado del tanque Río Segundo, lo que provocará la suspensión del suministro para unas 8.008 personas, también entre las 7 a. m. y la 1 p. m.

En este caso, los sectores afectados serán parte del centro de San Rafael y Los Ángeles, incluyendo sitios como calle Mata de Plátano, Urbanización La Quinta, calle Nueva, calle Murillo, Las Monjas, calle Lobos, calle Hernández y sectores cercanos al Tanque Brasilia y Equestrian Estates.

La ESPH indicó que los usuarios pueden consultar los mapas de afectación y más detalles sobre las suspensiones en su sitio web oficial, así como realizar consultas a través del número telefónico 2562-3774.



