Centro de Convenciones de Costa Rica cumple 7 años y fortalece eventos verdes

En una alianza estratégica, 30 de las empresas más sostenibles de Costa Rica se unieron este jueves a través de la Red Impulsa para avanzar en la organización de eventos más responsables con el ambiente.

La iniciativa fue presentada en el marco del séptimo aniversario del Centro de Convenciones de Costa Rica (CCCR), y marca un hito en el compromiso empresarial por enfrentar los desafíos globales de sostenibilidad, mientras se redefine la forma en que se gestionan los eventos corporativos en el país.

“Este es el momento para que las empresas de Costa Rica se conviertan en líderes globales de sostenibilidad. No solo estamos hablando de buenas prácticas, sino de integrarlas en la estrategia global de cada empresa”, afirmó María Victoria Piñeres, Gerente de Desarrollo Internacional del CCCR.

Según explicaron, las compañías que forman parte de la Red Impulsa acceden a ventajas únicas como Redes globales y conocimiento especializado, vinculación directa entre sostenibilidad y eventos y reputación internacional.

El director del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), Gustavo Alvarado, respaldó la iniciativa, “para nosotros, como ICT, apoyar la Red Impulsa es esencial para promover un modelo de turismo y eventos cada vez más sostenible. Esta plataforma alinea a las empresas con buenas prácticas internacionales y posiciona a Costa Rica como líder en sostenibilidad.”