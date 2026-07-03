Central actualiza al alza tasas máximas de interés en colones

El Banco Central de Costa Rica publicó este viernes las nuevas tasas de interés anuales máximas que aplicarán para los créditos y microcréditos en el país.

Se trata del ajuste semestral que, tras la aprobación de la llamada Ley de Usura en 2020, debe realizar la autoridad monetaria para las operaciones en colones, dólares estadounidenses y otras monedas.

En el caso de los créditos en colones, la tasa máxima anual que se podrá cobrar durante este segundo semestre del año será de 36,48% (+0,21%); mientras que para los microcréditos será de 51,51% (+0,30%).

En el caso de las operaciones en dólares, habrá una reducción en las tasas: 30,11% para los créditos (-0,28%) y 42,65% para los microcréditos (-0,38%).

Para los créditos en otras monedas, el ajuste también será a la baja: 7,27% (-0,23%).

El siguiente ajuste en las tasas de interés máximas se realizará el próximo 1.° de enero.