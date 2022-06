Centenario a jóvenes: “Dejen la vagancia y pónganse a trabajar”

José Hipólito Ramiro Guadamuz nació el 13 de agosto de 1921. Es un centenario de la Península de Nicoya, Guanacaste, una de las cinco zonas azules que hay en el mundo.

“Yo me siento feliz de la vida. A los 100 años que tengo yo, me voy a morir sin conocer la pereza. A mí no me da pereza para nada hacer oficio”, asegura José Ramiro Guadamuz.