Censo Nacional se extenderá hasta el 23 de julio porque 20% del país no fue encuestado

Por Juan José Herrera | 1 de julio de 2022, 10:44 AM

El Censo Nacional se extenderá hasta el próximo 23 julio debido a que el 20% de los hogares del país no fue encuestado.



Así lo informó esta mañana la subgerente del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Elizabeth Solano.

La funcionaria explicó que esa falta de cobertura se presentó en todo el país, pero especialmente en la GAM, zonas costeras turísticas y zonas urbanas de cabeceras de provincia, y se debió a diferentes razones, incluidas las condiciones climáticas adversas y la falta de personal que, pese a estar reclutado, no llegó al proceso o bien renunció durante este.

“No estamos ampliando el censo en todo el país ni con todos los censistas, sino cubrir áreas de empadronamiento que no pudieron ser visitadas”, precisó Solano.

Para lograrlo, el INEC ampliará el contrato a 2.250 personas para cubrir ese nuevo trabajo de campo, que arrancará el 4 de julio.

Esa ampliación, según la subgerente, no supondrá un incremento en el presupuesto original del censo, pues se cubrirá con los recursos que no se les pagaron a esos censistas que no llegaron a trabajar.

Sobre las denuncias presentadas por el no pago de salarios a los censistas, Solano explicó que esto se debió a una “confusión” y un “problema de comunicación” entre el personal, que por error estimó un primer pago el 15 de junio, cuando no estaba así programado.

En ese sentido, precisó que ya se le giró el primer pago a la gran mayoría de censistas y un segundo pago el 12 de julio.

En los casos que personas que no fueron censadas en sectores por donde el INEC ya pasó, Solano recomendó comunicarse con la institución a través del call center 1421 o al WhatsApp 8302-0505.