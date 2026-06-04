Cen-Cinai gestiona fondos para nueva sede mientras miles de niños esperan subsidio en Red de Cuido

La Red de Cuido enfrenta una grave crisis presupuestaria: requiere ₡1.588 millones para mantener los subsidios de 30.000 niños durante lo que resta del año, mientras otros 4.600 menores permanecen en lista de espera por falta de recursos.

En contraste, la dirección del Cen-Cinai presupuestó una partida de ₡1.000 millones destinada al alquiler de una nueva oficina, lo que generó críticas de madres y familias afectadas, quienes acudieron al Congreso para pedir que esos fondos no se destinen a infraestructura administrativa mientras miles de menores carecen de apoyo.

La directora del Cen-Cinai reconoció que se trató de un error de cálculo presupuestario y se comprometió a devolver parte del monto.

Ante esta situación, el Frente Amplio presentó una moción para trasladar los ₡1.000 millones originalmente destinados al alquiler de oficinas hacia la Red de Cuido, con el fin de atender la urgencia social.



