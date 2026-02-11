Celso Gamboa tendrá una hora para despedirse de su hijo menor previo a extradición

El abogado Celso Gamboa fue trasladado la mañana de este miércoles a los tribunales del I Circuito Judicial de San José para despedirse de su hijo menor, previo a su extradición a Estados Unidos.

Lo anterior con motivo de un espacio concedido al exmagistrado y exministro de Seguridad Pública para que pueda decir adiós a su descendiente en una de las salas de juicio del edificio, detalló el fiscal general Carlo Díaz.

"Cumpliendo con lo que se indicó por parte del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal (del II Circuito Judicial de San José), de que se le debía dar a don Celso la oportunidad de despedirse de su hijo menor, se está precisamente llevando a cabo esa audiencia ese momento en una sala de juicios de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO) y ahí él tendrá la oportunidad de cumplir con la despedida, en este caso, de su hijo menor. Creo que el tribunal le dio una hora para que pueda compartir con él", dijo el jefe del Ministerio Público.

Valga recordar que el trámite que se encuentra en desarrollo al momento de esta publicación, es uno de los dos que hacían falta de completar para que se materialice la entrega del también exjuez al gigante norteamericano, que lo requiere por supuesto tráfico internacional de drogas.

La otra gestión pendiente tiene que ver con un compromiso formal que Estados Unidos debe aportar a Costa Rica, de que no impondrá ninguna pena mayor a los 50 años de prisión, en acatamiento a lo dispuesto en el Tratado de Extradición suscrito por ambas naciones.

"Una vez que esa información ya esté en el expediente y oficializada, y además, se constate que las causas penales que estaban pendientes, ya están suspendidas por los criterios de oportunidad que ya se aplicaron, estaría lista la extradición", explicó Díaz.

Paralelamente, el Ministerio Público también planteó otras gestiones para agilizar la entrega de Edwin López, alias "Pecho de Rata", quien fue cliente de Gamboa y quien también permanece detenido para extradición por aparente narcotráfico.

Se espera que pronto se pueda aportar toda la documentación necesaria que las entregas se puedan llevar a cabo.