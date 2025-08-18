Celso Gamboa plantea su primera solicitud personal en proceso de extradición

En su primer uso de la defensa material en el proceso de extradición que enfrenta, el abogado Celso Gamboa pidió al Tribunal Penal del I Circuito de San José que lo escuche antes de que resuelva el requerimiento de Estados Unidos.

Así lo reveló su representante legal, Michael Castillo, en una entrevista telefónica con Teletica.com.

"Existe una posición de la defensa material, en este caso particular del mismo Celso, donde él lo que está haciendo énfasis es que él está solicitando que se materialice su derecho al ser oído; derecho fundamental, constitucionalmente e internacionalmente protegido. Porque él no ha tenido la oportunidad de, mediante la oralidad, poder exponer ante el tribunal que lleva el procedimiento, que es el Tribunal de San José, los motivos por los cuales inicialmente su detención fue ilegítima, y porque en este caso particular no procede una prórroga de su detención, menos por un plazo indeterminado", explicó el jurista.

Castillo aseguró que, en otras ocasiones, la defensa técnica —es decir, su equipo de abogados— ha solicitado vistas orales para el exmagistrado y exministro de Seguridad Pública, pero todas han sido rechazadas en su oportunidad por el órgano jurisdiccional.

La idea de Gamboa es, según su abogado, exponer su visión del caso ante el juez William Serrano, que es el que conoce la solicitud de extradición al gigante norteamericano.

Esto siempre y cuando no haya un cambio del decisor, en el tanto que la defensa tiene en trámite una recusación, con la que busca separar a Serrano del proceso.

La petición del también exfiscal se gestó durante las reuniones que logró sostener con sus defensores en los espacios que el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública abrió para él, mientras se celebraba un juicio en su contra por presunto tráfico de influencias. Ese debate acabó el 13 de agosto pasado con una absolutoria en su favor, así como del exalcalde Johnny Araya y la exfiscala Berenice Smith.

"Somos conscientes, y no es un secreto tampoco para nadie, de que la comunicación entre Celso y nosotros, sus abogados, ha sido muy limitada a nivel carcelario. Entonces, él aprovechó este espacio que se nos ha otorgado por parte del tribunal en varias ocasiones y de manera personal es la primera gestión que él estaría presentando en ejercicio de su defensa material", comentó Castillo.

Se espera que la solicitud de Gamboa, así como un pedido de prórroga de su detención provisional, planteada por la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales (OATRI) del Ministerio Público, sean resueltas esta semana.

El exmagistrado permanece privado de libertad desde el 23 de junio anterior, debido a una investigación que le sigue la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), por la que se pretende sea juzgado por narcotráfico en el Tribunal del Distrito Este de Texas, en Estados Unidos.