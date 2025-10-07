Celso Gamboa pide ser notificado personalmente sobre extradición

El abogado⁠ Celso Gamboa solicitó, la tarde de este martes, que se le notifique presencialmente la resolución del proceso de extradición que enfrenta desde el 23 de junio pasado.



Rodeado de agentes de la Sección de Celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el exmagistrado y exministro de Seguridad Pública firmó una hoja que le dio su hermana, Natalia, en la que podía formalmente que se le comunicara la sentencia, de manera que se aprovechara su presencia en los tribunales de justicia del I Circuito Judicial de San José. Gamboa encara ahí, de forma paralela, un debate oral y público por presunto uso de documento falso. El contradictorio está a cargo del Tribunal Penal de Cartago.



Sin embargo, el juez William Serrano, también de San José, debe resolver una gestión planteada por Estados Unidos, para que el exmagistrado le sea entregado para que encare una acusación por supuesto tráfico internacional de drogas. El plazo para hacerlo vence este mismo martes, aunque no se tiene hora alguna señalada.



Noticia en desarrollo.