Nacional
Celso Gamboa “no está resignado, pero tiene pocas expectivas”, dice su abogada sobre extradición
La defensa del exmagistrado califica de complejo el choque de agenda del próximo 7 de octubre.
Celso Gamboa vivirá el próximo 7 de octubre, un día más que movido.
Mientras enfrenta las conclusiones de un juicio por presunto uso de documento falso, conocerá la resolución de una solicitud de extradición que se tramita paralelamente desde el 23 de junio anterior.
De cara a ese pedido de Estados Unidos, que pretende procesarlo por supuesto tráfico internacional de drogas, el exmagistrado y exministro de Seguridad Pública, aunque “no está resignado”, tiene “pocas expectativas”, según comentó su hermana y abogada, Natalia Gamboa.
Noticia en desarrollo.