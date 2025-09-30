Celso Gamboa “no está resignado, pero tiene pocas expectativas”, dice su abogada sobre extradición

El abogado ⁠Celso Gamboa vivirá el próximo 7 de octubre, un día más que movido.

Mientras enfrenta las conclusiones de un juicio por presunto uso de documento falso, será notificado por escrito de la resolución de una solicitud de extradición que se tramita paralelamente desde el 23 de junio anterior.

El exmagistrado y exministro de Seguridad Pública recibirá, en pleno debate, la noticia de si será o no enviado a Estados Unidos para afrontar un proceso por aparente narcotráfico.

Los primeros en saberlo serán sus abogados. Posteriormente, es probable que se pida un receso para informarle la determinación del Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José. Ello probablemente ocurra en una sala llena de periodistas, así como algunos familiares que han asistido constantemente al debate.

"Depende del desarrollo del juicio y también de la disposición del Tribunal (Penal de Cartago), porque es quien dirige el debate. Puede ser que por un asunto de humanidad, y también por un asunto de aprovechamiento de los recursos, porque se sabe que ir a esta reforma y el traslado, etc. Va a ser muy complejo. "Si no se nos permite por lo menos comunicar lo que hacen ahora, imagínense, ya estaríamos perdiendo un día solo haciendo fila en Reforma (la cárcel en la que está recluido), porque en Reforma se esperan todo el día y, si acaso, entran siete personas, entonces estaríamos perdiendo un día de apelación, nos quedarían dos (para recurrir la orden de extradición, si fuera del caso)", explicó la hermana y defensora, Natalia Gamboa.

Para la representación legal del también exfiscal, el 7 de octubre siguiente será complejo por donde sea que se mire.

A ello agregó que, solo el expediente 25-00071-0016-PE, se compone de cuatro tomos. Solo el descargo que presentó la jurista y el codefensor Michael Castillo incluye 400 folios. De ahí que, pensar en una impugnación en cuestión de tres días, resulta un poco complicado.

"No está resignado, pero tiene pocas expectativas a que se aplique en un argumento jurídico", dijo Gamboa sobre las sensaciones que le ha comunicado su hermano.



Mientras la extradición se esclarece, el contradictorio por presunto uso de documento falso entrará en sus conclusiones.

Está previsto que, eventualmente, el exjerarca y el exdirector general de la Policía de Control Fiscal, Irving Malespín, declaren. Luego será el turno de los argumentos de cierre y, finalmente, se leerá la sentencia. Es posible que todo ello ocurra el mismo día de la resolución de la extradición.