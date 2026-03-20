Celso Gamboa llega a Texas para enfrentar justicia estadounidense

El exmagistrado Celso Gamboa Sánchez y Edwin López Vega, conocido policialmente como “Pecho de Rata”, ya se encuentran en suelo estadounidense, donde enfrentarán un proceso penal por delitos vinculados al narcotráfico internacional.

La aeronave de la Administración de Control de Drogas (DEA), matrícula N4982R, aterrizó en Texas tras un vuelo que inició la mañana de este viernes en Costa Rica, según la página Fight Aware.

El despegue se registró a las 8:53 a. m. en Base Dos del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, adelantándose al horario previsto de las 9 a. m.

El trayecto incluyó una escala en Guatemala, donde se recogió a otra persona extraditable de este país y continuó rumbo a territorio estadounidense. El vuelo, que tuvo una duración de 4 horas 35 minutos se concretó a las 4:52 p. m. (hora tica), con arribo al Aeropuerto Nacional McKinney, al norte de Dallas.

​Acusaciones por narcotráfico internacional

Las autoridades estadounidenses requieren a Gamboa y López en un proceso penal conjunto por delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas, específicamente por fabricación de cocaína, distribución de estupefacientes y conspiración para el envío de cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos.

Según el expediente, estas acciones formarían parte de una estructura dedicada al trasiego de droga a gran escala, lo que sustenta la solicitud de extradición aceptada por la justicia costarricense.

La llegada marca un hito en la historia judicial del país, al tratarse de los primeros costarricenses extraditados bajo el marco legal vigente.

Tras su aterrizaje, ambos investigados serán trasladados a un centro penitenciario en Texas. Sin embargo, pese a consulta de Teletica.com, el gobierno de Estados Unidos no ha confirmado a cuál cárcel serán enviados. En ese estado existen entre 15 y 17 prisiones federales, además de más de un centenar de centros de reclusión en total.

El operativo de extradición inició en Costa Rica durante la madrugada de este viernes, con un amplio despliegue de seguridad que incluyó el traslado desde La Reforma hasta el aeropuerto, bajo custodia de cuerpos policiales y judiciales.

Con su llegada a Estados Unidos, se cierra la fase logística del proceso y se abre ahora el capítulo judicial, en el que tanto Gamboa como López deberán responder ante los cargos que se les imputan.