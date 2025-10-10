Celso Gamboa es absuelto por duda en caso de uso de documento falso

El Tribunal Penal de Cartago absolvió, la tarde de este viernes, al exmagistrado Celso Gamboa, quien enfrentaba una acusación por uso de documento falso.

En este mismo juicio se absolvió al exjerarca de la Policía de Control Fiscal, Irwing Malespín, quien enfrentaba una acusación por falsedad ideológica.

Esta es la segunda vez, en dos meses, que Gamboa es absuelto en un proceso penal. La primera fue cuando fue acusado por tráfico de influencias.

La decisión de este viernes estuvo a cargo de los jueces Adan Carmona (presidente), Laura Cervantes y Javier Madrigal.

En su explicación, tras dar conocer el por tanto, el tribunal señaló que en la acusación hubo problemas de tipicidad, imputación, probatorios y de investigación, a la cual calificaron de "bastante ligera".

Puntualmente, señalaron que la imputación fue imprecisa y la prueba insuficiente.

Por ejemplo, hubo duda de si la firma aportada como prueba era realmente de uno de los imputados (en este caso de Malespín).

Además, señalaron violaciones al debido proceso, por ejemplo, el derecho a la no autoincrminación que tienen los imputados.

Adicionalmente, consideraron que la pesquisa fue lineal y conformista y que faltaron diligencias básicas, como el secuestro de la computadora de Malespín o el rastreo de las llamadas telefónicas de Celso Gamboa, entre otras cosas.

Los hechos que fueron acusados se remontaban al 2019, cuando, según la fiscalía, Malespín habia realizado una constancia que decía que Gamboa habia acudido a la sede de la Policía de Control Fiscal para consultar un expediente.

Según la acusación, tal cosa fue para que Gamboa utilizara el documetno para justificar la ausencia a una audiencia judicial en la que él figuraba como defensor.

No obstante, este viernes el tribunal a cargo determinó la tesis de la fiscalía no tuvo la profundidad ni los sufientes elementos para demostrar la culpabilidad de los imputados.

