Celso Gamboa encarará en enero juicio por supuestos favorecimientos a Juan Carlos Bolaños

El exmagistrado y exministro de Seguridad Pública, Celso Gamboa, tiene en enero próximo una cita clave con su destino más cercano.

A partir del 13 de ese mes, el también exfiscal deberá enfrentar un juicio junto al empresario Juan Carlos Bolaños y un primo de este, de apellido Rojas.

El debate se celebrará en el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública. Se espera que este se prolongue por un mes; aunque no se descarta que, como es usual en este tipo de caso, se necesite una ampliación del señalamiento.

Los hechos que se ventilarán en el contradictorio se investigaron y acusaron bajo el expediente 17-000015-0033-PE. En la causa se acusaron los supuestos de cohecho propio (incluida la modalidad de penalidad del corruptor), tráfico de influencias, perjurio y falso testimonio.



Se trata de, ni más ni menos, el caso más escandaloso que se siguió contra exministro a nivel nacional, y que marcó un antes y un después en su carrera como funcionario público. Esto en el tanto que las actuaciones acusadas son las mismas que dieron pie a su destitución como magistrado y se relacionan con un viaje a Panamá que este, supuestamente, recibió como dádiva.

Según la Unidad Especializada de la Fiscalía General, el boleto y hospedaje del exjerarca del 9 al 10 de octubre de 2016 fue pagado por la empresa importadora de cemento procedente de China, Grupo JCB.

El Ministerio Público sostiene que, a cambio, el exmagistrado evitó inhibirse de resolver una solicitud de desestimación en la sumaria 15-000022-0033-PE, que se seguía contra los exdiputados Otto Guevara, Víctor Morales y Wálter Céspedes (actual alcalde de Matina), así como Bolaños, por un aparente tráfico de influencias en favor de este último.

Los gastos del viaje de Gamboa fueron aparentemente pagados por Rojas, quien a su vez fungía como gerente general de su grupo económico.

Pero la sumaria además refiere a un hecho ocurrido el 18 de abril de 2017, cuando se cree que Gamboa, como integrante de la Sala de Casación Penal, dirigió y acompañó al empresario hasta un área exclusiva para personal de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA).

Una vez en el escritorio de la Coordinación Judicial, se sospecha que Bolaños solicitó que se le brindara una constancia de que no existían causas abiertas en su contra; gestión que fue realizada y, a criterio del Ministerio Público, el actuar del entonces magistrado dio una ventaja indebida al empresario.

La pieza acusatoria apunta que el 24 de octubre de 2017, el exministro compareció ante una comisión investigadora de la Asamblea Legislativa y, supuestamente, faltó a la verdad pese a que estaba bajo juramento.

Una de las aparentes mentiras tenía que ver con la forma en la que obtuvo su viaje y hospedaje en Panamá, así como sobre sus contactos con Bolaños.

Este último, por su parte, también fue acusado de supuestamente haber faltado a la verdad durante una declaración bajo la fe del juramento, que rindió el 14 de diciembre del 2017 ante el órgano director de un proceso disciplinario que se le siguió a Gamboa, cuando este era magistrado.

Presuntamente, el empresario mintió sobre hechos que eran de su conocimiento, entre otros, acerca del tiempo que tenía de conocer al exjerarca y la frecuencia de sus comunicaciones; además, respecto de los motivos del viaje de este a Panamá, así como la forma de pago del tiquete y hospedaje.

Teletica.com procuró un comentario del abogado de Gamboa sobre los hechos acusados, pero este se limitó a indicar que tanto él, como su codefensora Natalia Gamboa, confían en que su cliente saldrá bien librado del proceso, como ya lo hizo en otros dos en los que fue absuelto.