Célimo Guido señala a Jorge Torres por presuntas calumnias en denuncia de la DIS

El exdiputado Célimo Guido acusó al director de Inteligencia y Seguridad Nacional, Jorge Torres, de haber presentado una supuesta denuncia calumniosa, al atribuirle una conspiración para matar al presidente Rodrigo Chaves.

La tarde de este martes, el líder del Movimiento Rescate Nacional acudió a la sede de la Fiscalía Adjunta del I Circuito Judicial de San José para formalizar su gestión contra el jefe del servicio de inteligencia del país.

El documento —al que Teletica.com tuve acceso— le atribuye los supuestos de denuncia calumniosa, peculado, hostigamiento agravado por discriminación, coacción, intimidación pública, captación indebida de manifestaciones verbales y divulgación de secretos.

La gestión repasa una serie de situaciones derivadas de una reunión realizada el 13 de enero anterior en el Centro Agrícola de Escazú. El encuentro —que fue grabado de principio a fin— contó con la participación de Guido, el también excongresista Óscar Campos, los comunicadores Stella Chinchilla, Érick Sojo y Ziesing, entre otras decenas de personas.

Mediante una revisión de videos de la reunión, este medio logró constatar que en el encuentro se discutieron problemáticas que preocupan al sector agro, así como respecto al escenario político actual, de cara a las elecciones del 1.° de febrero próximo.

Poco antes de que terminara la sesión, se escucha como una persona no identificada indica: “Votemos porque Célimo sea vocero”. Luego, las personas que aparecen en cámara, levantan la mano.

“Segundo. Lo nombramos, en una emergencia, presidente interino”, añade la misma voz.

En las imágenes se observan y escuchan risas; incluso las del exparlamentario, sobre quien se concentra la grabación. Esta vez, nadie apoyó lo indicado.

Lo que parece ser una segunda voz introduce —de nuevo sin ser secundado—: “Célimo tiene que ser un dictador por 18 días. Comandante Célimo Guido”.

Precisamente, ese extracto fue utilizado para fundamentar la denuncia por los aparentes de tentativa de homicidio y conspiración en perjuicio del mandatario.

“La conducta antijurídica, dolosa y culpable desplegada por Jorge Torres, más allá de lo burda y ridícula de la denuncia que planteó en mi perjuicio, según la cual me constituiría en dictador por 18 días; debe de llamar la atención, por cuanto el imputado es el director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), órgano que de acuerdo con la Sala Constitucional se encuentra sometida a los controles jurisdiccionales y administrativos previstos en el ordenamiento jurídico.

“Lo anterior supone, que el imputado, debido a su cargo, debido a las responsabilidades asignadas por la ley y a los deberes que se obliga, no debía presentar una denuncia falsa como lo hizo, con tanta ligereza, sin rigor técnico e investigativo, con base en un audio sesgado e incluso solicitar la privación de nuestra libertad y divulgarla orondamente en los medios de comunicación”, puntualiza la denuncia.

Este medio solicitó una reacción de Torres tras la denuncia interpuesta en su contra; pero se está a la espera de respuesta.

Noticia en desarrollo.