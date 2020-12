Célimo Guido está hospitalizado en CEACO

El líder de Rescate Nacional, Célimo Guido, está hospitalizado por complicaciones asociadas al COVID-19.

Así lo confirmó a Teletica.com Xinia López, integrante del movimiento encabezado por Guido.

"Célimo es asmático, le dio un poco de asma y tuvieron que llevarlo a nebulizar", dijo.

Este medio supo que el exdiputado permanece internado en el Centro Especializado de Atención de Pacientes con COVID-19 (CEACO), en La Uruca.

Lea también Nacional Célimo Guido tiene COVID-19: "Me dio como una gripe" El líder de Rescate Nacional asegura que su aislamiento obligatorio finaliza el próximo 12 de diciembre.

"Antes consulté y me dijeron que ya había pasado la crisis del asma, que estaba mejor, que había comido", agregó López.

El mismo Guido confirmó a este medio, el lunes anterior, su diagnóstico positivo de la enfermedad. Ese día aseguró que tenía síntomas similares a los de una gripe, pero sin ninguna complicación. Además, reconoció que los movimientos sociales de las últimas semanas le pasaron factura.

"En estas luchas la alimentación es mala y por semanas pasé noches sin dormir del todo o dormía máxime dos horas y, obviamente, eso baja las defensas", escribió en sus redes sociales.



"Me fui a hacer la prueba por responsabilidad, traté de no reunirme en esos días con gente, porque tenía mis dudas; pero le doy gracias a Dios, ni siquiera me dio asma", agregó el dirigente durante una llamada telefónica con Teletica.com hace cuatro días.