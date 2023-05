Celebración del bicentenario de San José generó caos vial

Un caos vial se generó por la celebración del aniversario de San José como ciudad capital. Esto provocó que algunos diputados no pudieran llegar a tiempo a la sesión extraordinaria en la que se iba a discutir el proyecto contra el crimen organizado.

Por falta de quórum, el Plenario Legislativo no pudo sesionar en la mañana y discutir la reforma contra el crimen organizado. Los diputados tenían que llegar a las 8:15 a. m., se les dio tiempo a las 8:30 a. m. según reglamento y a esa hora faltaban 21.

El presidente del Congreso, Rodrigo Arias, dijo que aunque no era excusa, muchos no pudieron llegar por un caos vial en San José. Aunque los que si llegaron a tiempo no justifican el cierre en plena capital.