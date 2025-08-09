Cebolleros ahogados por impacto de importaciones

Productores denuncian que las importaciones de cebolla aumentaron un 500% y que el producto extranjero los está arruinando, pues se vende hasta 500 colones menos por kilo.

Desesperados, así se encuentran los productores de cebolla del país ante el incremento masivo de importaciones. Según denuncias del sector agrícola, la cantidad de cebolla proveniente del extranjero se ha multiplicado por cinco, y el precio por kilo es considerablemente más bajo que el nacional.

Estudios recientes revelan que los agricultores enfrentan pérdidas sin precedentes debido a este fenómeno comercial. Además del impacto económico, existe preocupación por los riesgos fitosanitarios: el producto importado podría contener hongos, bacterias u otros agentes contaminantes. Según los productores, los controles necesarios no se están aplicando con rigurosidad.

Aunque la cebolla importada resulta más barata, los consumidores pueden tomar conciencia sobre el origen y calidad del producto que adquieren. No obstante, el poder de frenar estas importaciones recae principalmente en el gobierno, que debe tomar medidas urgentes para proteger la producción nacional.