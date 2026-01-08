CCSS ya anunció el calendario de pago de pensiones para este 2026

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) anunció el calendario de pago de pensiones para este 2026, tanto del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) como del régimen No Contributivo.



El dinero estará disponible en la cuenta de pensionados los días:



-30 de enero.



-27 de febrero.



-31 de marzo.



-30 de abril.



-29 de mayo.



-30 de junio.



-31 de julio.



-29 de agosto.



-30 de setiembre.



-30 de octubre.



-28 de noviembre con aguinaldo.



- Y 30 de diciembre.



A noviembre del 2025, el IVM registró un total de 393.837 pensionados y de enero a noviembre de ese año se registraron 26.743 nuevos pensionados.

