EN VIVO
Clock

de HS

Nacional

CCSS ya anunció el calendario de pago de pensiones para este 2026

A noviembre del 2025, el IVM registró un total de 393.837 pensionados.

Por Yahaira Piña 8 de enero de 2026, 7:32 AM

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) anunció el calendario de pago de pensiones para este 2026, tanto del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) como del régimen No Contributivo.

El dinero estará disponible en la cuenta de pensionados los días:

-30 de enero.

-27 de febrero.

-31 de marzo.

-30 de abril.

-29 de mayo.

-30 de junio.

-31 de julio.

-29 de agosto.

-30 de setiembre.

-30 de octubre.

-28 de noviembre con aguinaldo.

- Y 30 de diciembre.

A noviembre del 2025, el IVM registró un total de 393.837 pensionados y de enero a noviembre de ese año se registraron 26.743 nuevos pensionados.

YouTubeTeleticacom

Tags
Más notas