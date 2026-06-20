CCSS y Cruz Roja aún no acuerdan cómo solucionar retención de camillas en Emergencias

La Cruz Roja Costarricense y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) siguen sin poder encontrar una solución en conjunto al problema de la retención de camillas de ambulancias en los servicios de emergencia de los hospitales, principalmente del Gran Área Metropolitana (GAM).



La Benemérita viene lanzando alertas sobre lo que aseguran es un problema grave que está afectando directamente su capacidad de respuesta ante emergencias.

Esto porque, indican, algunas camillas permanecen ocupadas durante varias horas e incluso más de un día dentro de los servicios de Emergencias de hospitales, debido a que los pacientes trasladados no pueden ser ubicados de inmediato en una cama hospitalaria.

Esta situación provoca que las ambulancias queden temporalmente fuera de servicio, pues no pueden ser utilizadas para atender nuevas emergencias hasta recuperar el equipo retenido.

Ante las consultas realizadas por Teletica.com, la Gerencia Médica de la CCSS, con base en el criterio del doctor Donald Corella, jefe del Servicio de Emergencias del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, explicó que actualmente los servicios de Emergencias de la institución enfrentan una alta sobrepoblación de pacientes.

Según la Caja, gran parte del problema se origina porque muchas personas permanecen en estas áreas a la espera de una cama de hospitalización o de una cirugía urgente, lo que provoca que los espacios destinados para la atención inmediata permanezcan ocupados por largos períodos.

La institución señaló que no se trata solo de una falta de camillas o camas dentro de los servicios de Emergencias, sino de una saturación total de la capacidad instalada. Actualmente, estos servicios mantienen ocupado el 100% de los espacios disponibles para la atención de pacientes.

Falta de camas y estancias prolongadas

La CCSS indicó que uno de los principales factores detrás de esta problemática es la insuficiencia de camas de hospitalización. Además, los procesos de atención en algunas áreas hospitalarias pueden extenderse, generando estancias promedio superiores a los 10 días, lo que retrasa la disponibilidad de espacios para nuevos ingresos.

Otro elemento señalado por la institución es el aumento de pacientes con movilidad reducida, enfermedades crónicas o condiciones de dependencia que requieren cuidados especiales, como oxígeno, alimentación y atención continua.

Según la Caja, muchos de estos usuarios son trasladados en camilla por los servicios prehospitalarios debido a sus condiciones físicas, aunque el motivo principal de consulta no siempre corresponda a una emergencia de alta complejidad.

Casos de retención superan las 30 horas

Por su parte, Ricardo Arias, encargado de prensa de la Cruz Roja Costarricense, afirmó a Teletica.com que la retención de camillas afecta directamente la operación institucional y la capacidad de respuesta ante emergencias.

“La retención de camillas pertenecientes a las ambulancias de la Cruz Roja Costarricense en los servicios de emergencia de los hospitales de la CCSS continúa siendo una situación que impacta directamente la capacidad de respuesta ante una emergencia”, señaló Arias.

El vocero indicó que, pese a las conversaciones permanentes entre la Cruz Roja y la CCSS para encontrar alternativas de solución, el problema persiste y se han registrado casos en los que las camillas permanecen retenidas por más de 30 horas.

La institución advirtió que esta situación genera afectaciones operativas y financieras, al reducir la disponibilidad de recursos para la atención prehospitalaria y limitar la posibilidad de responder oportunamente a nuevos incidentes.

Medidas implementadas por la CCSS

Ante este panorama, la Caja explicó a este medio que han puesto en marcha diversas acciones para enfrentar la alta demanda de camas hospitalarias y mejorar la recepción de pacientes trasladados por servicios de emergencia.

Entre las medidas destacan la aplicación de mecanismos institucionales para redistribuir pacientes graves entre centros médicos cuando un servicio pierde capacidad de recepción, la emisión de directrices de contingencia para hospitales con altos niveles de saturación y la implementación de un manual de gestión de camas hospitalarias.

Asimismo, la institución indicó que ha reiterado a los centros médicos la necesidad de mantener estrategias locales que faciliten la recepción de pacientes provenientes de los servicios prehospitalarios.

Mientras tanto, la Cruz Roja Costarricense insistió en la necesidad de una solución conjunta que permita garantizar verdaderamente la continuidad de los servicios de emergencia, fortalecer la capacidad de respuesta y salvaguardar la atención oportuna de la población.