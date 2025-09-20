CCSS valora reposición de recetas y frascos abiertos de fentanilo tras discrepancias en inventarios

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) valora la reposición de recetas y frascos abiertos para verificar la cantidad de unidades de fentanilo entregadas a pacientes en el Hospital México, tras identificar una "discrepancia crítica" en las dosis registradas.

El Ministerio de Salud emitió una orden sanitaria contra la farmacia del centro médico y alertó sobre irregularidades en 21 mil unidades de fentanilo.

Además, la Fiscalía de Narcotráfico investiga la posible irregularidad en la dispensación de las dosis, en un operativo que busca garantizar que el medicamento se administre conforme a la normativa vigente.

La CCSS presentó una denuncia ante el OIJ.

​