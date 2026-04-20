CCSS vacuna a 30 mil embarazadas contra virus sincitial

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) reporta la aplicación de 30 mil dosis de la vacuna contra el virus sincitial respiratorio (VSR) en mujeres embarazadas, como parte de una estrategia para prevenir complicaciones graves en recién nacidos.



Desde junio del año pasado, la vacuna se encuentra disponible en todos los establecimientos de salud de la CCSS, con el objetivo de reducir hospitalizaciones y muertes asociadas a este virus, que afecta principalmente a menores de edad (ver video adjunto en la portada).



De acuerdo con datos de la institución, la cobertura alcanzada hasta ahora refleja el avance de la campaña, aunque autoridades médicas insisten en reforzar la vacunación ante la llegada de la temporada de lluvias, periodo en el que suelen incrementarse las infecciones respiratorias.



Especialistas hacen un llamado urgente a las mujeres embarazadas para que acudan a los centros de salud y reciban la dosis, destacando que la inmunización permite transferir protección al bebé durante sus primeros meses de vida, cuando es más vulnerable a desarrollar cuadros severos.



La vacuna puede aplicarse en cualquier clínica u hospital de la CCSS, sin necesidad de desplazarse a un centro específico, como parte de la estrategia nacional de acceso universal.



Con esta medida, el país busca disminuir el impacto del virus sincitial respiratorio en la población infantil y evitar complicaciones graves o fallecimientos asociados a la enfermedad.



