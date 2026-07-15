CCSS se niega a dar información sobre compra y proveedor de guantes que se vencieron

Desde abril anterior, Telenoticias mantiene en trámite una solicitud de información sobre los guantes que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) dejó vencer en una bodega.

La institución no ha brindado los detalles, pese a la insistencia de este medio. Se pidió﻿ información sobre la compra y el proveedor de los insumos médicos que quedaron almacenados.

Caso

Telenoticias reveló en marzo anterior que el monto de la pérdida asciende a los ₡147 millones.

El gerente de Logística del Seguro Social, Esteban Vega de la O, confirmó que el producto se encontraba en la bodega institucional en San Francisco de Dos Ríos.

El funcionario justificó que desde 2022 se observa una disminución sostenida en el consumo de guantes de látex, asociada al fin de la emergencia por COVID-19 y a la transición hacia guantes libres de látex.



Ante este escenario, la institución decidió no continuar con el contrato vigente y promover el uso del inventario disponible en los establecimientos de salud para optimizar el consumo; sin embargo, dos lotes alcanzaron su fecha de vencimiento en enero y febrero de 2026.



El Seguro Social abrió una investigación por este caso.