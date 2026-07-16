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CCSS reporta ausencia en citas de pacientes que fueron a buscar hasta sus casas

Institución aplicó estrategia para captar asegurados que tenían tres años o más sin ir a control médico.

Por Jason Ureña 15 de julio de 2026, 19:51 PM

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) reporta un importante ausentismo en las citas que de dejaron a pacientes que fueron a buscar casa por casa.

De acuerdo con la institución, hay 1.973 pacientes que no llegaron a las citas en las clínicas o Ebáis de las 15 áreas de salud donde se aplica la estrategia. 

Se trata de un método para captar pacientes delta: que llevan tres o más años sin acudir a control a los establecimientos de salud. 

Funcionarios recorrieron comunidades, en visitas casa por casa, para dar con ese tipo de personas y ponerlos en control. 

La institución llama a los asegurados a acudir a las citas, ya que encontraron alta prevalencia de riesgo de diabetes e hipertensión.


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