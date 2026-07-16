CCSS reporta ausencia en citas de pacientes que fueron a buscar hasta sus casas

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) reporta un importante ausentismo en las citas que de dejaron a pacientes que fueron a buscar casa por casa.

De acuerdo con la institución, hay 1.973 pacientes que no llegaron a las citas en las clínicas o Ebáis de las 15 áreas de salud donde se aplica la estrategia.

Se trata de un método para captar pacientes delta: que llevan tres o más años sin acudir a control a los establecimientos de salud.

Funcionarios recorrieron comunidades, en visitas casa por casa, para dar con ese tipo de personas y ponerlos en control.

La institución llama a los asegurados a acudir a las citas, ya que encontraron alta prevalencia de riesgo de diabetes e hipertensión.



