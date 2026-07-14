CCSS promete tener en 90 días tratamiento agotado contra el alzhéimer

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) promete tener de vuelta, en un plazo de 90 días, el Rivazic, un tratamiento contra el alzhéimer que está agotado a nivel institucional.

La institución explicó que actualmente tiene dos contrataciones para abastecer del fármaco en los diferentes establecimientos de salud.

"Actualmente, los productos se encuentran en la fase final del proceso de adjudicación ambos con un plazo contractual de entrega de 90 días", explicó Daniela Aburto, de la Gerencia de Logística de la CCSS.

La doctora señaló que, en ese plazo, la continuidad del suministro a los pacientes corresponde a los establecimientos de salud mediante la gestión de los contratos locales que cada centro mantiene para garantizar la disponibilidad del tratamiento.



"En el tanto se concreta el abastecimiento institucional centralizado y el medicamento supera las pruebas de control de calidad correspondientes", aseveró.

Rivazic es un tratamiento indicado para desacelerar afecciones como la demencia y el alzhéimer.

