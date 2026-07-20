CCSS no investiga "citas fantasma" en EDUS, a no ser que paciente las denuncie

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) indicó que no investiga la asignación de "citas fantasma" en el Expediente Digital Único en Salud (EDUS), a no ser que el usuario ponga la denuncia correspondiente.

Así lo indicó la institución luego de que Teletica.com diera a conocer el caso de un adolescente al que le aparecieron registradas citas a las que supuestamente asistió en el servicio de Geriatría del Hospital Nacional de Salud Mental, en San José.

Cuestionada sobre si se iba a realizar alguna investigación, la Subárea de Normalización y Regulación Técnica de la Gerencia Médica recordó que la normativa que regula el procedimiento para la notificación, gestión e investigación de presuntos accesos indebidos a la información contenida en la plataforma exige que el interesado presente la denuncia.

De igual forma, recordó que en la eventualidad de que un usuario haga la gestión, el establecimiento de salud debe:

Verificar que el denunciante ostente un derecho subjetivo o interés legítimo sobre los hechos denunciados.

Confirmar que la gestión corresponde al ámbito de competencia del establecimiento de salud receptor.

Revisar que la denuncia contenga información suficiente para su trámite.

Solicitar, cuando corresponda, la ampliación o aclaración de la información aportada.

Trasladar el caso a la jefatura del funcionario presuntamente involucrado para la realización de la investigación respectiva.

Informar a la Gerencia Médica y al Área de Estadísticas en Salud sobre los hechos denunciados y las acciones implementadas.

Realizar una revisión exhaustiva para determinar la magnitud de la afectación, establecer eventuales responsabilidades y definir las medidas preventivas, correctivas o disciplinarias que correspondan.

Comunicar los resultados de la investigación a las instancias correspondientes y al titular de los datos.

En entrevista con este medio, Laura Vindas, la madre del menor al que le aparecen las citas con el geriatra, pidió explicaciones a la Caja y que le confirmen que el Expediente Digital de su hijo "se encuentra seguro", pues teme que este presente algún error o que una persona lo utilice o registre información en este con algún fin.

Para su caso concreto, la subárea mencionada apuntó que las gestiones y actualizaciones en el estado de una cita o de un registro dependen de los funcionarios autorizados.

Ellos utilizan "las funcionalidades disponibles en los sistemas de información institucionales, conforme a los procesos, responsabilidades y competencias definidas en la normativa vigente y aplicable, para el cumplimiento de sus labores", indicó la entidad.

De esa forma, explicaron que un incidente como el denunciado puede ocurrir por dos razones: errores administrativos durante la gestión de la información o situaciones técnicas excepcionales y eventos no previstos.