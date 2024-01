CCSS investiga atención dada a recién nacida en hospital de Nicoya

"Me la dieron y me dijeron que la disfrutara porque ella no iba a sobrevivir, los pulmoncitos no estaban maduros. Gracias a mi Dios, estamos 9 de enero y mi bebé sigue con vida, ella respira, tiene llanto. No quieren hacer absolutamente nada, no me la pusieron con oxígeno, no me la quisieron meter en incubadora porque, supuestamente, aquí no tienen los cuidados necesarios.

"No me la quieren mandar a Liberia ni al Hospital de Niños porque, dizque el protocolo del hospital, yo tengo que esperar que mi bebé se muera porque ellos no pueden hacer nada. Y yo no voy a permitir eso. Necesito que, por favor, alguien me ayude porque yo necesito sacar a mi bebé de aquí, yo necesito llevármela al Hospital de Niños lo más pronto posible, porque ella tiene esperanzas de vida y no voy a permitir que se me muera por una negligencia médica", advirtió.