CCSS inicia campaña de vacunación contra fiebre amarilla en 23 áreas de salud

La vacunación contra la fiebre amarilla ya comenzó y se amplía gradualmente a 23 áreas de salud, con horarios extendidos y cupos sujetos a disponibilidad (ver video adjunto de Telenoticias).

Elvis Delgado, del área de Vigilancia Epidemiológica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), detalló que la campaña está dirigida a personas mayores de 9 meses y menores de 60 años, ya sean nacionales o residentes extranjeros. La medida busca proteger a quienes viajarán a zonas de riesgo como Colombia entre el 15 y el 31 de diciembre.



La institución aclaró que la CCSS no emite el certificado internacional requerido para viajar; este debe gestionarse con el Ministerio de Salud. Una vez aprobado, el documento se puede descargar a través de la aplicación EDUS, permitiendo a los viajeros cumplir con la normativa internacional de vacunación.



Autoridades recomiendan aplicarse la dosis con suficiente anticipación, al menos 10 días antes del viaje, para garantizar protección y validez del certificado ante los países que exigen la inmunización.

