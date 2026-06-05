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CCSS impulsará producción de prótesis craneales con impresión 3D

Esta iniciativa representa un avance en la capacidad de la institución para integrar diseño digital.

Por Yahaira Piña 5 de junio de 2026, 7:49 AM

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) impulsará la producción de prótesis craneales con impresión 3D.

Esta iniciativa representa un avance en la capacidad de la institución para integrar diseño digital, manufactura interna y validación.

La tecnología permitirá fabricar prótesis craneales personalizadas para los pacientes que lo requieran.

Se espera que las primeras prótesis estén listas en julio.

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