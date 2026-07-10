CCSS evalúa tratamiento para pacientes con fibrosis quística

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se encuentra haciendo las valoraciones técnicas, regulatorias, económicas y administrativas para entregar el medicamento Trikafta a pacientes con fibrosis quística.

La institución afirmó que, de momento, continúa brindando las opciones terapéuticas disponibles para el abordaje de la enfermedad.

De acuerdo con la CCSS, actualmente atienden a 82 pacientes con esa afección grave en el Hospital de Niños y 34 en el San Juan de Dios.

Uno de ellos es Anthony López, un menor de 17 años, al que la institución le negó el fármaco por razones técnicas y económicas.

"La valoración de un nuevo medicamento responde a un proceso técnico y administrativo que debe garantizar decisiones fundamentales en la evidencia científica, el cumplimiento de los requisitos regulatorios y la sostenibilidad institucional", dijo Marvin Palma, gerente Médico de la Caja.

Uno de los requisitos es el registro sanitario, que, según la institución, la empresa fabricante presentará en setiembre de este año, como parte del proceso para incorporación del fármaco.

La familia de Anthony presentó un recurso de amparo para acceder al medicamento por el Seguro Social, luego de que la institución se lo negara.