CCSS descarta aumentar a 70 años la edad para pensionarse

Veamos un ejemplo. Supongamos que una persona tiene hoy un salario de 700 mil colones y que se retira mañana con una pensión de 420 mil colones. En este caso, los 420 mil colones salen del IVM. Lo que la Caja propone es que a partir del 2030, considerando el mismo salario y el mismo monto de pensión, solo 315 mil colones salgan del IVM y que los restantes 105 mil necesarios para llegar a 420 mil salgan de su ROP, es decir, del dinero que usted está ahorrando ahorita en el régimen complementario de pensiones.

Quizá en este momento no le suene muy atractivo, pero es la apuesta de la gerencia de pensiones para no subir la edad de retiro y no aumentar las cuotas a los trabajadores en este momento. Si no se hace algo pronto, el sistema podría desequilibrarse en el 2047.

La discusión de estas opciones arrancará en abril en la junta directiva de la CCSS.