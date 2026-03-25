CCSS descarta aumentar a 70 años la edad para pensionarse
Entonces, ¿Qué propone para salvar el IVM?
Para entender lo que pasa al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), podríamos decir que el sistema está enfermo y necesita tratamiento inmediato para sobrevivir.
Una opción que viene sonando desde la campaña política para salvar al sistema es subir la edad de retiro a 70 años, sin embargo, el gerente de pensiones de la CCSS, Jaime Barrantes descartó esta opción y explicó otra medida.
Pero primero, es importante entender lo siguiente: Por reglamento, para salvar al sistema la institución tiene tres opciones: aumentar la edad de retiro, subir las cuotas de cotización a trabajadores y patronos o disminuir el beneficio (el monto de pensión a los jubilados). El gerente de pensiones aseguró que las dos primeras están descartadas, es decir, no se contempla aumentar cuota y se valora disminuir el beneficio. ¿Pero qué significa esto?
Veamos un ejemplo. Supongamos que una persona tiene hoy un salario de 700 mil colones y que se retira mañana con una pensión de 420 mil colones. En este caso, los 420 mil colones salen del IVM. Lo que la Caja propone es que a partir del 2030, considerando el mismo salario y el mismo monto de pensión, solo 315 mil colones salgan del IVM y que los restantes 105 mil necesarios para llegar a 420 mil salgan de su ROP, es decir, del dinero que usted está ahorrando ahorita en el régimen complementario de pensiones.
Quizá en este momento no le suene muy atractivo, pero es la apuesta de la gerencia de pensiones para no subir la edad de retiro y no aumentar las cuotas a los trabajadores en este momento. Si no se hace algo pronto, el sistema podría desequilibrarse en el 2047.
La discusión de estas opciones arrancará en abril en la junta directiva de la CCSS.