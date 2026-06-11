CCSS defiende uso de información tributaria para fiscalizar trabajadores independientes

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) defendió su capacidad para utilizar información tributaria en sus procesos de fiscalización, luego de que la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia dejara en firme un fallo que anuló un cobro retroactivo aplicado a una trabajadora independiente.



El tribunal rechazó una apelación presentada por la institución, confirmando así una resolución previa relacionada con este caso específico. Sin embargo, desde la CCSS insisten en que el fallo no limita el uso de datos provenientes de declaraciones de impuestos para supervisar el cumplimiento de las obligaciones contributivas (ver video adjunto de Telenoticias).



El director de inspección de la Caja, José Eduardo Rojas, aclaró que la resolución judicial se refiere únicamente a la forma en que se calculó la eventual evasión en ese caso, y no establece una prohibición general sobre el uso de información tributaria.



Según explicó la institución, los datos provenientes del impuesto sobre la renta continúan siendo una herramienta válida para identificar posibles omisiones o subdeclaraciones de ingresos por parte de trabajadores independientes.



El debate, en este caso, se centró en el método utilizado para determinar la cuantía de la deuda y no en la facultad de fiscalización de la Caja.



La CCSS reiteró que, conforme al artículo 20 de su ley constitutiva, cuenta con la facultad legal para fiscalizar el cumplimiento de los aportes tanto de trabajadores como de patronos.



La institución subraya que estos procesos forman parte de los mecanismos para garantizar la sostenibilidad del sistema y asegurar que todos los contribuyentes cumplan con sus responsabilidades.​



