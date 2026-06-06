CCSS busca sacar más de mil pacientes de Emergencias con el "Hospital de Día"

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) inauguró este viernes la segunda etapa del modelo "Hospital de Día" en el San Juan de Dios.

Se trata de una estrategia con la que buscan descongestionar el servicio de Emergencias.

"Una estrategia innovadora, diseñada para optimizar y aprovechar de la manera más eficiente un recurso valioso como la cama hospitalaria", dijo María Eugenia Villalta, directora del centro médico.

El proyecto inició desde 2023 y, con ello, se amplió de 11 a 24, el espacio de camas para pacientes.

En el hospital se realizan tratamientos complejos, diagnósticos y seguimientos clínicos a pacientes.