CCSS busca reducir hospitalizaciones con estrategia de visitas médicas a domicilio

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) implementará una nueva estrategia para evitar que cerca de 63 mil pacientes lleguen a los hospitales, mediante un programa de atención médica domiciliar.

La medida, aprobada por la Junta Directiva, se aplicará inicialmente en los hospitales de Limón, Guápiles, Pérez Zeledón y Liberia. El objetivo es atender a pacientes en sus hogares, siempre que su condición no requiera hospitalización, y así disminuir la presión sobre los servicios de emergencia.

La estrategia también contempla fortalecer los hospitales de día, donde los pacientes podrán recibir medicamentos y tratamientos sin necesidad de ser internados. De esta forma, las áreas de salud de las regiones mencionadas absorberán a pacientes estables, evitando la saturación de los centros hospitalarios.

La CCSS busca con esta iniciativa mitigar la creciente demanda hospitalaria y mejorar la calidad de la atención, ofreciendo alternativas más cercanas y oportunas para los asegurados.