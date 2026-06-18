CCSS busca casa por casa a pacientes "delta": ¿quiénes son y por qué los rastrean?

Funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) realizan recorridos casa por casa para buscar pacientes que son catalogados como "delta".

Se trata de asegurados, adscritos al Área de Salud, pero que superan los 3 años sin acudir a los establecimientos y sin ponerse en control.

La intención de la CCSS es captar a la mayor cantidad de población y valorar si son pacientes con enfermedades crónicas, para así tratarlos antes de que puedan descompensarse e ir a dar a los servicios de Emergencias.

Es la primera vez que la institución aplica esta estrategia. Por ahora, solo se realiza en 15 áreas de salud del Seguro Social:

​Buenos Aires.

Pérez Zeledón.

Coto Brus.

Nicoya.

Carrillo.

Los Chiles.

Pital.

Limón.

Talamanca.

Tibás - Uruca - Merced.

Alajuela.

Mata Redonda.

Cartago.

Cóbano.

Garabito.

Sin embargo, la intención de la CCSS es implementar este modelo de atención en el resto del país.

Más información en el video adjunto de Telenoticias.