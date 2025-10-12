CCSS brinda actualización sobre estado de paciente con fiebre amarilla

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) actualizó este domingo el estado de salud de la estadounidense confirmada como positivo por el virus de fiebre amarilla.

Según la institución, la mujer de 29 años permanece estable bajo atención especializada en la unidad de cuidados intensivos de uno de sus hospitales, donde recibe “todos los cuidados, tratamientos y estudios necesarios para su recuperación”.

“Desde la Caja Costarricense de Seguro Social queremos informar que la paciente con diagnóstico positivo de fiebre amarilla se encuentra estable y recibe atención continua en la unidad de cuidados intensivos de uno de nuestros hospitales.

“Desde tempranas horas, nuestros equipos de vigilancia epidemiológica realizan el estudio de contactos y el cerco epidemiológico en los lugares donde estuvo la paciente. La institución mantiene todas sus acciones de vigilancia activas y la coordinación permanente con el Ministerio de Salud con el fin de garantizar la seguridad sanitaria y la atención oportuna de la población”, explicó la presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor.

El Ministerio de Salud confirmó este domingo que la mujer ingresó al país desde el pasado 8 de octubre proveniente de Perú. Un día antes ya había reportado síntomas del virus.

​La norteamericana no tenía la vacuna contra la fiebre amarilla, según comprobaron las autoridades.

“Estamos trabajando en estrecha coordinación con el Ministerio de Salud para asegurar la protección de la población y la vigilancia constante de posibles casos. Nuestra red hospitalaria y de atención primaria cuenta con los protocolos y el personal preparado para responder con prontitud”, añadió Taylor.

Por su parte, el doctor Alexander Sánchez Cabo, gerente médico de la institución, indicó que desde tempranas horas de la mañana los equipos de vigilancia epidemiológica de la CCSS y del Ministerio de Salud se encuentran realizando el estudio de contactos y el cerco epidemiológico en los lugares donde la paciente estuvo, incluyendo la zona de La Fortuna de San Carlos.

“Se han emitido las indicaciones a las personas que pudieron haber tenido contacto con la paciente y se mantienen todas las medidas de control y seguimiento necesarias. La paciente se encuentra estable en la UCI, recibiendo atención continua y exámenes complementarios para su evolución favorable”, explicó Sánchez.

La CCSS recuerda a la población la importancia de cumplir con los requisitos de vacunación antes de viajar a países donde la fiebre amarilla es endémica, así como mantener medidas de protección personal contra las picaduras de mosquitos, como el uso de repelente, ropa de manga larga y mosquiteros.