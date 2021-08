CCSS asegura que médicos no pueden negar esterilización a mujeres jóvenes o sin hijos

Usuarias y hasta los mismos trabajadores aseguran que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) niega a las mujeres la salpingectomía o esterilización quirúrgica permanente debido a su edad o cantidad de hijos.

La institución, por su parte, niega rotundamente estos señalamientos.

Ante los testimonios de aseguradas y las consultas de Teletica.com, la doctora Angélica Vargas, coordinadora del Programa Mujer de la CCSS, explicó que solamente existen dos requisitos para someterse al procedimiento: ser mayor de edad y expresar su deseo de no tener hijos.

Esto es lo que está escrito en la normativa, pero, según denuncian algunas aseguradas, no es lo que pasa en la realidad.

“Lo único es expresar su deseo de no tener más hijos. No tiene que tener ninguna característica en particular (...) Esas son decisiones que se están tomando sin tomar en cuenta la normativa”, respondió Vargas ante las quejas.