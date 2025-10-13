CCSS aplicará vacuna contra fiebre amarilla: conozca cuáles son los requisitos

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se encargará de la aplicación de vacunas contra la fiebre amarilla.

Este lunes, la presidenta ejecutiva de la institución administradora de los centros públicos de salud, Mónica Taylor, afirmó que cuatro días atrás, el Comité Central de Farmacoterapia incluyó el biológico en la lista oficial, esto en acatamiento a un acuerdo previo de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE).

"Los acuerdos salieron en firme y esta mañana ya serán comunicados a la Gerencia de Logística y a la Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud, para nosotros empezar a trabajar sobre cómo va a ser la dinámica y cómo va a ser la logística de vacunación a cargo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Esto es solo para asegurados, es muy importante hacer esa salvedad", indicó Taylor.

Por su parte, la ministra interina de Salud, Mariela Marín, recordó que la vacuna es obligatoria para quienes visiten Sudamérica y África.

La jerarca indicó, además, que los requisitos para colocarse una dosis se mantienen sin cambios respecto a los que, hasta ahora, ha aplicado la cartera sanitaria. Esto incluye, por ejemplo, el tener un boleto para viajar a alguno de los países sobre los que existe riesgo de transmisión.

"Yo voy a dar un estimado, obviamente seguro mis unidades técnicas me van a matar, pero esperaríamos como un mes. Nosotros estaremos listos con las dosis que nos va a donar el Ministerio de Salud, para empezar nosotros con este esquema. Una vez que ya nosotros tenemos la compra, pues obviamente también la compra tarda alrededor de tres meses", expuso la presidenta ejecutiva de la Caja.

Así las cosas, la aplicación de la vacuna en los establecimientos públicos de salud iniciará con un lote de 15.000 biológicos que la Autoridad Sanitaria recibió la semana pasada. Los detalles de cómo se van a distribuir todavía no han sido comunicados.

Entretanto, cualquier persona puede adquirir una dosis en farmacias y clínicas privadas. El costo aproximado de cada vacuna oscila los ¢70.000.